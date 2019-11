Sicilia, polizia becca 77enne a spacciare: arrestato

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Lentini hanno arrestato un 77enne del posto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione delle forze dell’ordine sarebbe stata posta in essere nell’ambito dell’azione di contrasto alle piazze dello spaccio dove, a seguito di una perquisizione domiciliare, gli agenti avrebbero rinvenuto in totale circa 10 grammi di cocaina oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un libro mastro con annotati i proventi dell’attività di spaccio.