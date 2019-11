Sicilia, furti in gioiellerie : la polizia arrestata madre di 74 anni e figlio 38enne

Print This Post

Nei giorni gli uomini della Polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato una donna di 74 anni e il figlio 38enne con l’accusa di aver messo a segno una svariata serie di furti nelle gioiellerie della provincia.

Secondo quanto emerso dalle indagini pare infatti che la strana coppia familiare tenesse un modus operandi ormai collaudato in cui mentre il figlio si occupava di distrarre la commessa dell’attività commerciale, l’anziana ne approfittava per arraffare tutto l’oro che poteva in pochi attimi.

Solo grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile identificare i rapinatori seriali di gioiellerie i quali nella sola Ragusa pare che abbiano commesso un furto per un totale di 15.000 euro.