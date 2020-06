Sicilia, polizia ferma escalation di furti: arrestati borseggiatori

Connect on Linked in

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Mondello” hanno tratto in arresto un minorenne che si era specializzato nel compiere furti sulla spiaggia di Mondello ed hanno denunciato una coppia di giovani pregiudicati, professionisti di borseggi ai danni di ignare donne, che non avevano nemmeno il tempo di accorgersi dell’ammanco.

In quest’ultimo caso, sulla scorta di numerose segnalazioni giunte negli ultimi giorni in relazione a furti compiuti con le modalità di veri e propri blitz ai danni di donne intente a parcheggiare, gli agenti hanno avviato una indagine fatta di appostamenti, puntuali riscontri e verifiche.

Determinanti sono stata la caparbietà dei poliziotti ed i frammenti video delle telecamere poste sulle aree perimetrali di alcune abitazioni della borgata. E’ infatti emerso come ad agire fosse una coppia di giovani che, munita di mascherina anti Covid, era solita pedinare alcune automobili ed assicurarsi che la conducente poggiasse la propria borsa sul sedile del passeggero. A quel punto, i ladri avevano la pazienza di attendere che l’ignara vittima iniziasse una manovra per parcheggiare l’auto.

Mentre la donna era intenta nella manovra, uno dei malviventi, sceso dalla moto, apriva in maniera fulminea lo sportello dal lato del passeggero e sottraeva la borsa alla malcapitata.

La profonda conoscenza degli ambienti criminali orbitanti in zona ha permesso ai poliziotti di risalire a due palermitani, entrambi del quartiere “Zen”, S.M. di anni 43 e S.G. di anni 44, pluripregiudicati e già sottoposti a misure di prevenzione.

I due, peraltro, erano soliti indossare quasi sempre gli stessi vestiti per compiere i furti. Quegli stessi indumenti sono stati rintracciati e sequestrati nelle abitazioni di entrambi nel corso di una perquisizione domiciliare.

Con l’inizio della stagione estiva, i poliziotti del Commissariato di P.S. Mondello hanno avuto anche modo di raccogliere le lamentele di alcuni cittadini, ai quali erano stati sottratti gli effetti personali, talvolta mentre intenti a fare un bagno.

Su altro fronte, grazie a mirati servizi già approntati per arginare il fenomeno dei furti in spiaggia, nelle scorse 24 ore, gli stessi investigatori hanno tratto in arresto un giovane di 17 anni, R.A., che con altri soggetti ha approfittato della spensieratezza di diversi bagnanti, per sottrarre loro gli zaini adagiati sulla battigia.

Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza “Malaspina”.

Il consiglio della Polizia di Stato è quello di mantenere sempre alta l’attenzione, soprattutto in tempi di misure di contenimento della diffusione del COVID 19, che prescrivono a tutti i cittadini l’uso di mascherine, favorendo i piccoli criminali che possono approfittarne per occultare il proprio volto.

Basta poi adottare piccoli stratagemmi, come quello di adagiare la borsa nel pianale sottostante il sedile del passeggero, sottraendola alla vista.

Ancora, quando si è in spiaggia, è sufficiente rendere più difficile l’opera al ladro: basta evitare di portare valori o di lasciare in custodia ai “vicini” i propri effetti personali. Se necessario, avere cura di coprire con l’asciugamano o con la tendina parasole i propri averi.

Ed in ogni caso, ricordare di denunciare subito l’accaduto al Numero unico di Emergenza (NUE).