Sicilia, polizia gli trova in casa droga e armi: arrestato 50enne

Gli uomini appartenenti alla squadra mobile del commissariato di Vittoria, paese in provincia di Ragusa, hanno arrestato nella giornata di ieri un incensurato di 50 anni per detenzioni di arma e droga.

A quanto pare infatti, in seguito ad una perquisizione avvenuta all’interno dell’abitazione e del garage dell’uomo, gli agenti avrebbero ritrovato e sequestrato due pistole, diverse decine di munizioni e 15 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

In seguito al ritrovamento il 50enne è stato condotto in commissariato e, dopo le formalità di rito, trasferito in custodia cautelare in carcere su ordinanza richiesta dalla procura e accolta dal Gip di Ragusa.

Di Pietro Geremia