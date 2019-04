Sicilia, polizia irrompe in appartamento disabitato: trovati marijuana, fucile a pompa e giubbotto antiproiettile

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri la polizia di stato, in seguito ad una segnalazione, ha fatto irruzione all’interno di un appartamento sito in via Santissina Trinità a Catania.

Una volta penetrati all’interno dell’immobile, disabitato ormai da tempo dato che il proprietario risiede a Milano, gli agenti avrebbero percepito un forte odore provenire dallo sgabuzzino dove all’interno pare che siano stati ritrovati e sequestrati una busta di plastica con dentro tre confezioni termosaldate contenenti 1.140 grammi di marijuana, un fucile a pompa calibro 12 e un giubbotto antiproiettile.

Sono in corso indagini per stabilire la provenienza del materiale ritrovato.