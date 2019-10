Sicilia, polizia scopre deposito di auto rubate: 2 i denunciati

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Vittoria hanno denunciato due titolari di una ditta di rottamazione con l’accusa di ricettazione e riciclaggio.

Le indagini degli agenti sarebbero state avviate in seguito ad una segnalazione nella quale veniva indicato come nella ditta in questione fosse possibile trovare pezzi di ricambio auto di ogni tipo a buon prezzo.

Una volta avviati i controlli, i poliziotti avrebbero dunque sorpreso in flagranza uno dei titolari intento a smontare un’auto rubata i quali pezzi nel giro di sole due ore sarebbero stata già pronti per essere piazzati sul mercato.

Proseguendo gli accertamenti, all’interno dell’area sarebbero stati ritrovati 200 mezzi dei quali 20, tra auto e moto, risultavano rubati.

Solo dopo il termine delle operazioni l’intera zona è stata posta sotto sequestro per permettere ulteriori indagini da parte degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Ragusa.