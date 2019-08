Sicilia, polizia scopre piazza di spaccio: sequestrati 300 grammi di droga

Print This Post

Continua senza sosta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti in Sicilia.

Una delle ultime retate poste in atto dalle forze dell’ordine è avvenuta nei giorni scorsi a Siracusa, dove gli agenti della locale Questura avrebbero scoperto una piazza di spaccio riuscendo a sequestrare ben 300 grammi di droga.

L’operazione dei poliziotti si sarebbe svolta con precisione all’interno di uno stabile sito in via Immordini dove, in seguito ad una solerte attività investigativa, i poliziotti della sezione Voltanti sarebbero riusciti a rinvenire con precisione 148 bustine di marijuana, 75 bustine di hashish e un bilancino di precisione oltre che 4 radio ricetrasmittenti con relativi carica batterie ed un binocolo che avrebbero fatto ipotizzare dunque la creazione di una vera e propria postazione di spaccio.