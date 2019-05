Sicilia, polizia sequestra 100 Kg di Marijuana

Print This Post

Un pugno duro è stato dato agli spacciatori siciliani nella giornata di ieri.

A quanto pare infatti gli uomini della polizia di stato di Catania appartenenti alla sezione Volanti hanno arrestato due fratelli etnei, rispettivamente di 40 e 44 anni, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo quanto emerso da una perquisizione in un garage di loro proprietà pare che siano stati scoperti e sequestrati ben 100 chilogrammi di marijuana abilmente celata all’interno di grossi borsoni neri impermeabili e già suddivisa in dosi pronte per essere vendute nelle piazze di spaccio.

Terminata la perquisizione, i due fratelli sono stati condotti in Questura e successivamente, svolte le formalità di rito, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di piazza Lanza su disposizione dell’autorità giudiziaria.