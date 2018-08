Sicilia, poliziotto fa nascere la sua bambina in casa

Connect on Linked in

Un ritorno agli albori e alle vecchie tecniche di ostetricia casalinga quella attuata da parte di un poliziotto dell’UPGSP – Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Nella notte scorsa infatti, l’agente era stato allarmato dalla moglie incinta per via della rottura delle acque e quindi dell’imminente parto quando, dopo aver chiamato l’ambulanza che da Giarre doveva precipitarsi a Catania, i tempi per via dell’attesa erano diventati estremamente stretti, tanto da far rimboccare le maniche allo stesso poliziotto, che si è coraggiosamente improvvisato medico, eseguendo tute le manovre necessarie atte ad aiutare la moglie a partorire la sua primogenita.

Venuta la bimba alla luce, l’uomo ha successivamente chiamato il 118 per farsi dare istruzioni per il cordone ombelicale. Una grande prova di forza, coraggio e sangue freddo ha contraddistinto così il poliziotto che ha avuto il privilegio di far nascere tutto da solo la propria bambina alla quale ha dato il nome di Ludovica.

