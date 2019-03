Sicilia, ponte sullo stretto: Musumeci vuole il referendum

Print This Post

Ritorna alla ribalda l’annosa questione del ponte sullo stretto di Messina, una storia che fin dai tempi degli antichi romani prende i cuori dei politici locali.

A riprendere il dibattito sull’argomento è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci il quale si è scagliato contro il ministro Toninelli per le sue esternazioni proprio contro l’utilità del ponte considerata offensive dal governatore siciliano: “Prende sempre più consistenza l’ipotesi di indire un referendum sul Ponte dello Stretto tra i siciliani per capire se quest’opera, che non esclude la riqualificazione e il potenziamento della rete infrastrutturale dell’isola, sia realmente condivisa dal popolo siciliano oppure no”.

“E’ offensiva – aggiunge Musumeci – l’indifferenza,

l’ostilità, la superficialità con cui un esponente del governo nazionale pensa

di liquidare un tema così complesso che appassiona e divide le coscienze del

popolo siciliano. Toninelli forse è convinto che noi siamo vocati alla politica

dell’autarchia. I rapporti di crescita e sviluppo della Sicilia vanno ben

aldilà della città dello Stretto: non è solo importante potersi muovere in

Sicilia ma è importante capire come l’isola si relazione col resto dell’Italia

e d’Europa” – conclude il presidente della regione siciliana.