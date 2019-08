Sicilia, porta a spasso il cane ma viene aggredito da un pitbull: ferito 72enne

Connect on Linked in

Un ennesimo caso di aggressione da parte di un cane randagio è avvenuto nei giorni scorsi.

Il fatto sarebbe avvenuto a Partinico, in provincia di Palermo, dove un 72enne originario del posto avrebbe portato a spasso per le vie del paese il proprio pastore tedesco. Una volta arrivato in piazza Duomo cane e padrone si sarebbero imbattuti in un pitbull randagio che avrebbe iniziato ad avventarsi sul pastore tedesco.

Nel tentativo di difendere il proprio animale il 72enne si sarebbe messo in mezzo riportando così una grave ferita ad un braccio per via di un morso ricevuto dal cane aggressore.

Riportata la calma grazie all’aiuto di alcuni passanti, l’uomo è stato portato presso l’ospedale Civico per le cure del caso mentre il pitbull è invece stato catturato dai vigili urbani e trasferito in un canile convenzionato.