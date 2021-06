Una richiesta di utilità civica è stata fatta da parte dell’Asp di Trapani nei giorni scorsi.

Stando a quanto emerso dalla diramazione dell’avviso alla cittadinanza effettuato da parte del Dipartimento di Prevenzione pare che un passeggero salito a bordo del bus Trapani-Palermo sia risultato positivo al Covid-19.

Per tale motivazione dunque i responsabili della sanità trapanese hanno invitato coloro che abbiano usufruito del servizio di trasporto della linea Segesta in servizio da Trapani a Palermo tra il 27 luglio e l’8 agosto scorso a rimanere in isolamento volontario presso la propria abitazione cercando di osservare quanto più possibile il distanziamento sociale dai propri familiari.