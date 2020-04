Sicilia, pota un albero ma cade improvvisamente: deceduto 20enne

Connect on Linked in

Continua a salire la tragica percentuale delle morti sul lavoro in Sicilia.

L’ultimo caso per ordine di tempo è avvenuto nella giornata di ieri a Custonaci, paese in provincia di Trapani, dove un ragazzo di solo 20 anni sarebbe deceduto in seguito ad una caduta. A quanto pare il ragazzo stava eseguendo la potatura di un albero per conto di una donna del posto improvvisamente, avrebbe perso l’equilibrio cascando dritto dalla scala a cui era appoggiato e battendo violentemente la testa.

La caduta gli avrebbe fratturato l’osso del collo rendendo di fatto inutili gli immediati soccorsi da parte degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del povero 20enne.