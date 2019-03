Sicilia, precipita con l’auto dentro un burrone: deceduta 69enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

È finita nel peggiore dei modi la tragica vicenda della 69enne precipitata con la propria auto in un burrone sito in contrada Mitta, a Gesso, frazione di Messina.

Secondo le prime analisi dell’accaduto pare che mentre stava circolando in una strada di campagna a bordo della propria auto, la donna abbia avuto un malore perdendo dunque il controllo del mezzo e finendo così all’interno del burrone profondo ben 50 metri.

Una volta avvenuto il sinistro alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato la vittima in elisoccorso al Policlinico di Messina dove sarebbe purtroppo deceduta per via delle numerose ferite riportate nel fatale incidente.