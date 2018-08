Sicilia, precipita dal tetto e batte violentemente a terra: grave un 23enne

Un ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto in Sicilia sul quale sta attualmente indagando la Polizia di Stato. Nella città di Vittoria, in provincia di Ragusa, un 23enne intento a lavorare in un impianto serricolo sito in contrada Alcerito Macchionne sembra sia caduto dal tetto della struttura battendo violentemente la testa per terra. Sulle cause del tragico incidente non si hanno ancora particolari ma, da una prima ricostruzione, sembra che il giovane sia scivolato dopo aver perso l’equilibrio durante il proprio lavoro. In seguito al volo di ben 3 metri, il 23enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i medici hanno riscontrato gravi lesioni alla testa per i quali ne è stato deciso per il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova attualmente in prognosi riservata a seguito di un delicato intervento chirurgico.

Di Pietro Geremia