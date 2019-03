Sicilia, pregiudicati etnei in trasferta a Siracusa: fermati con attrezzi da scasso

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I carabinieri di Siracusa hanno fermato e denunciato 4 uomini etnei per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature.

Nel dettaglio i militari, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, si sarebbero accorti dei 4 catanesi, tutti pregiudicati e disoccupati, a bordo di un’autovettura di proprietà di una società di autonoleggio.

Insospettiti dalla situazione, le forze dell’ordine hanno dunque deciso di fermare il veicolo ed avviare un controllo approfondito dal quale sarebbe emersa la presenza all’interno del bagagliaio di un vero e proprio set da scasso composto da: una mazza a coppia manicata da 4 chili, un mazzuolo da 1,5 kg, 4 giravite a taglio di grandi dimensioni, 1 piede di porco lungo 60 cm e 3 passamontagna in lana.

Una volta rinvenuto quello che pare sia il kit del perfetto scassinatore, i 4 uomini, tutti pregiudicati e disoccupati, sono dunque stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito, subendo così la denuncia per porto ingiustificato di strumenti da scasso.

Di Pietro Geremia