Sicilia, pregiudicati ricattavano anziano: “Dacci i soldi e ti facciamo ritrovare la macchina”

Gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti ad arrestare tre pregiudicati palermitani con l’accusa di estorsione ai danni di un pensionato anch’egli di origine del capoluogo siciliano.

Nel dettaglio, sembra che i tre farabutti abbiano costretto il povero anziano percettore di una pensione mensile di 500 euro a versarne 550 per rientrare in possesso della sua vettura.

Un’ estorsione in piena regola prontamente denunciata alle forze dell’ordine che, grazie all’ottimo lavoro svolto da parte dei Falchi della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della squadra mobile, hanno dunque eseguito il provvedimento di carcerazione dispoto dal tribunale di Palermo per il 50enne pluripregiudicato M.A. del Cep, e la reclusione ai domiciliari per il 26 enne V.N. e per il 30enne G.M, entrambi del quartiere di Passo di Rigano.

Di Pietro Geremia