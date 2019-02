Sicilia, prende il traghetto con 90 kg di marijuana: arrestato catanese

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato nella mattinata di ieri un 46enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo etneo sarebbe stato bloccato dai militari dopo un rocambolesco inseguimento cominciato all’ingresso della rada San Francesco in Calabria: nonostante l’alt delle forze dell’ordine, il 46enne avrebbe accelerato cercando di speronare i carabinieri per poi darsi alla fuga rischiando di travolgere i passanti.

Non pago, con la macchina distrutta per via di tanponamenti con altri mezzi e paletti spartitraffico, avrebbe iniziato a correre a piedi nascondendosi dietro a degli scogli.

I militari, avendo intuito il nascondiglio, sono così riusciti a beccarlo e ammanettarlo rinvenendo all’interno del bagagliaio ben 90 chilogrammi di marijuana.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato condotto in carcere.

Di Pietro Geremia