Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Palermo hanno arrestato l’ex direttore del cimitero di Santa Maria dei Rotoli con l’accusa di corruzione e concussione.

L’ordinanza, firmata dal giudice delle indagini preliminari, è scaturita in seguito ad una fitta attività investigativa avviata nei mesi scorsi in cui sarebbe emerso come il soggetto in questione, dietro il pagamento di una somma di denaro, avrebbe favorito la sepoltura di alcune salme senza tener conto del rispetto dell’ordine cronologico di richiesta così come voluto da regolamento cimiteriale.

Durante le indagini erano stati inoltre consegnati 10 avvisi di garanzia oltre che effettuate una serie di perquisizioni presso le abitazioni dei soggetti indagati in cui sarebbero emerse importanti prove documentali.

Una volta terminati gli accertamenti per l’ex direttore del cimitero sarebbe così arrivato l’ordine cautelare degli arresti domiciliari immediatamente eseguito dai carabinieri palermitani.