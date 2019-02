Sicilia, preso spacciatore diffidente: ingannato dal travestimento dei carabinieri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Biancavilla, paese in provincia di Catania, hanno arrestato nella giornata di ieri uno spacciatore di 44 anni.

A quanto pare l’uomo, con precedenti di polizia, era solito spacciare in casa propria facendo molta attenzione ai clienti che riceveva scrutandoli dalla finestra per essere certo che l’acquirente di turno fosse da solo e che non vi fosse traccia di forze dell’ordine.

Nonostante l’estrema prudenza del 44enne però, i militari hanno escogitato un tranello che ha inchiodato l’uomo: travestendosi da postino, un carabiniere si è presentato nella casa dello spacciatore suonando il campanello per il recapito di una raccomandata.

Una volta all’interno dell’appartamento, il militare ha rivelato la sua vera identità facendo accorrere i colleghi i quali hanno così avviato una perquisizione domiciliare al termine della quale sono stati rinvenuti circa 15 grammi di “eroina”, alcuni grammi di “marijuana” e un bilancino elettronico di precisione oltre a del materiale utilizzato dai pusher per confezionare le dosi di stupefacente.

Terminata l’ispezione l’uomo è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima.

Di Pietro Geremia