Sicilia, previsto lo sciopero di dipendenti e piloti della Ryanair

Vento di protesta per i piloti e gli assistenti di volo della Ryanair. I dipendenti della nota compagnia low cost irlandese infatti, hanno promulgato per i giorni del 25 e 26 luglio, uno sciopero al fine di ottenere condizioni lavorative migliori, il rispetto dei diritti per i lavoratori e la negoziazione di un accordo collettivo.

Nel dettaglio, l’interruzione del servizio, con lo scopo di causare maggiori disagi, avrà come obiettivo la cancellazione di circa 400 voli e colpirà principalmente la rotta italiana di Catania, ma anche Roma, Milano, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Palermo, Pescara e Venezia. Una notizia di certo non piacevole per chi, in pieno periodo estivo, aveva programmato delle vacanze.

Di Pietro Geremia