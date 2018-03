Sicilia, previsto rincaro del 2% sul costo delle assicurazioni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“Assicurare un’auto in Sicilia costa oggi mediamente 413,2 euro all’anno, contro una media nazionale di 420 euro e con una crescita delle tariffe del +1,9% rispetto al trimestre precedente.

A livello provinciale Catania è la città dove l’Rc auto costa di più (443,1 euro), seguita da Messina (442,2 euro), Palermo (427,1 euro), Ragusa (394,8 euro), Siracusa (394,2 euro), Trapani (393,9 euro), Caltanissetta (387,0 euro), Agrigento (362,0 euro), Enna (325,8 euro), a dimostrazione delle forti differenze che si registrano all’interno della stessa regione”.

E’ questo quanto dichiarato dal Codacons. Attraverso un rapporto elaborato sulla base dei dati Ivass infatti, secondo l’associazione a tutela dei consumatori un’altra stangata è in arrivo per gli automobilisti siciliani con un aumento del 2% delle tariffe Rc auto praticate in regione dopo anni di flessione.

In soccorso degli utenti il Codacons ricorda che è ancora possibile usufruire dello ‘scudo legale‘.

Di Pietro Geremia