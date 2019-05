Sicilia, prima il divorzio e dopo le persecuzioni: 5 gli arrestati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria escalation di violenza e terrore ha visto come protagonista una donna di Piazza Armerina e la sua famiglia.

A quanto pare la donna nell’ultimo periodo di matrimonio aveva ricevuto una serie di ripetuti maltrattamenti riservatele dal proprio marito, anche davanti ai figli minorenni, al punto tale da esasperarla a tal punto da chiedere la separazione.

Al fine di evitare escalation pericolose e violente, la povera vittima era stata trasferita presso una casa famiglia mentre l’uomo era stato posto ai domiciliari.

Nonostante la misura cautelare inferta dal giudice però, l’orco insieme ad altri 4 suoi parenti avrebbe cominciato a minacciare, molestare ed aggredire i cari dell’ormai ex moglie ogni qual volta che li incontravano per strada creando così un clima di terrore nella cittadina in provincia di Enna.

Una volta portate avanti le indagini e terminati gli accertamenti di rito tutti i protagonisti dell’annosa faccenda sono stati arrestati e relegati ai domiciliari nelle proprie abitazioni da parte delle forze dell’ordine.