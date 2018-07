Sicilia, prima picchia la madre e il convivente e poi sfascia la casa: arrestato 28enne

Connect on Linked in

Di certo non è stata una tranquilla discussione quella che ha visto come protagonista un ragazzo di 28 anni di Palermo e la sua famiglia.

A quanto pare, il giovane, in seguito all’ennesima lite familiare sembra che si sia scagliato violentemente contro la madre e il suo convivente ferendolo con alcuni cocci di vetro.

Non sazio della violenza, avrebbe inoltre preso una mazza e iniziato a distruggere mobili e oggetti presenti in casa, per poi barricarsi in una stanza dell’appartamento.

Solo l’intervento degli uomini della polizia di stato, chiamati dalla donna terrorizzata, ha posto fine all’incresciosa situazione arrestando il 28enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e conducendolo al carcere Pagliarelli di Palermo su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia