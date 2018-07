Sicilia, problemi personali e assenza di lavoro: 38enne si lancia nel vuoto

Print This Post

Un gesto estremo dettato dalla più profonda disperazione. Un 38enne del quartiere Belvedere di Castelvetrano, paese in provincia di Trapani, sembra che si sia lanciato dal 4° piano di una palazzina per via di forti problemi personali.

L’uomo, padre di due figli e che viveva a casa dei suoi genitori, avrebbe deciso di farla finita per via dell’assenza di lavoro che ormai da tempo lo aveva posto in uno stato depressivo.

Del triste avvenimento si occupano gli agenti del commissariato locale i quali hanno incaricato il medico legale di disporre tutti gli accertamenti del caso.

Di Pietro Geremia