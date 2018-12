Sicilia, professore rimprovera un alunno e viene preso a calci e pugni

Connect on Linked in

Una vera e propria rissa è avvenuta nei giorni scorsi in una scuola di Comiso, paese in provincia di Ragusa.

Nello specifico, in seguito ad un severo rimprovero subito da parte di un professore, un alunno dal carattere un po’ troppo sanguigno pare che abbia iniziato a prenderlo a calci e pugni.

La lite sarebbe nata in seguito al tentativo dell’insegnante di dirimere un ulteriore litigio in cui era coinvolto lo stesso aggressore con un suo compagno di classe.

Dopo averli divisi dunque, il professore avrebbe rimproverato il suo futuro aggressore invitandolo a seguirlo in presidenza. Un affronto che non poteva restare impunito per il focoso studente che ha dunque deciso di fare un secondo round contro il proprio insegnante.

Solo grazie all’intervento di bidelli e colleghi è stato possibile calmare l’iracondo 18enne che, una volta riportata la calma, è stato denunciato ed espulso dalla scuola.

Di Pietro Geremia