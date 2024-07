L’assessore regionale all’Economia Marco Falcone ha annunciato un’importante notizia che conferma la qualità del lavoro svolto durante il suo mandato.

Standard & Poor’s ha infatti migliorato il rating economico-finanziario della Sicilia, portandolo da Bbb- a Bbb, allineandolo sostanzialmente al rating sovrano.

Questo aggiornamento da parte di S&P arriva dopo che anche Moody’s e Fitch avevano già elevato i loro giudizi sulla Regione, dimostrando un crescente riconoscimento della sua stabilità economica.

In un comunicato, l’assessore Falcone ha espresso la sua soddisfazione per questo risultato. “Nel momento in cui mi appresto a lasciare l’incarico di assessore regionale all’Economia, giunge una nuova conferma della qualità del lavoro svolto in meno di due anni”, ha dichiarato Falcone. Questo miglioramento del rating riflette il crescente livello di fiducia dei mercati finanziari nella Sicilia, a beneficio di cittadini, famiglie e imprese.

Falcone, che si è recentemente insediato come eurodeputato a Strasburgo, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento. “I mercati hanno fiducia in noi e hanno accolto con favore gli impegni mantenuti sul maxi abbattimento del disavanzo, la maggiore puntualità nei pagamenti alle imprese e ai fornitori, nonché la crescita delle entrate fiscali della Regione”, ha aggiunto l’ex assessore.

La conferma di Standard & Poor’s rappresenta un significativo balzo in avanti per la Sicilia, avvenuto dal novembre 2022 ad oggi, e sancisce un ulteriore miglioramento nella credibilità internazionale dell’Isola.

Falcone ha concluso il suo commento salutando questa esperienza di governo in via Notarbartolo nel migliore dei modi, sottolineando che questo riconoscimento da parte di S&P è un segnale positivo per il futuro economico della Regione.

Questo aggiornamento del rating conferma l’efficacia delle politiche economiche adottate e rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore stabilità e crescita economica per la Sicilia, consolidando la fiducia degli investitori e aprendo nuove opportunità per lo sviluppo regionale.