Sicilia, pubblica una storia col fidanzato su Instagram: l’ex si ingelosisce e parte la rissa

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Catania hanno indagato 4 giovani, di cui 2 minori, per il reato di rissa.

L’operazione è scattata nella giornata di ieri quando durante l’attività di controllo del territorio gli agenti sono stati attirati da numerose urla provenienti da un gruppo di giovani che, sul marciapiede, litigavano animatamente.

Nel dettaglio, pare che in seguito ad una storia pubblicata sul profilo Instagram di una ragazza e commentata dal suo ex, l’attuale fidanzato della fanciulla avrebbe invitato il suo contendente ad un incontro-scontro per lavare una volta per tutte l’affronto subito.

I due si sono dati dunque appuntamento presso la piazza del Tricolore portandosi dietro un amico e passando immediatamente dalle parole ai fatti sotto l’occhio della ragazza che per assistere alla scena aveva pure saltato la scuola.

L’animata lite non è quindi sfuggita ai poliziotti i quali una volta intervenuti e sedati gli animi hanno preso le dichiarazioni testimoniali da cui sarebbe emerso il motivo della lite della quale i protagonisti, dopo essere stati indagati, si sarebbero dimostrati pentiti del gesto commesso.

Di Pietro Geremia