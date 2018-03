Sicilia, pubblicato annuncio shock online: “Cercasi pregiudicato per riscuotere crediti a Gangi”

Connect on Linked in

“Nota officina di preparazioni sportive del centro Italia cerca individuo serio e risoluto, possibilmente pregiudicato, per riscossione credito a Gangi”.

E’ questo il singolare annuncio pubblicato sul sito Subito.it da parte di B. R., proprietario della Brando Racing di Sorano, per rientrare in possesso di una somma di denaro da parte del suo debitore siciliano.

Tutto pare che sia iniziato quando il cliente di Gangi non ha saldato il credito di un lavoro effettuato dalla società sorenese ammontante a circa 700 euro, che ha spinto l’imprenditore 33enne a pubblicare l’annuncio per ben tre volte dopo essere stato continuamente rimosso da parte di Subito.it.

“Hanno risposto al mio annuncio in 5 e anche alcuni avvocati ma adesso ho deciso di rivolgermi ad un amico comune” – ha commentato B.R. Alla domanda sul perchè non abbia deciso di rivolgersi ad un legale, lo stesso B.R. ha commentato laconico: “Solitamente mi reco di persona ma in questo caso lui abita a 1.200 chilometri e non valeva la pena di spostarsi, così ho deciso di incaricare una persona”.

Di Pietro Geremia