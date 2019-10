Sicilia, ragazza rischia di annegare: salvata da guardia di finanza

Se l’è vista decisamente brutta una giovane ragazza di origini rumene durante una passeggiata nei pressi del porto di Siracusa.

A quanto pare la donna si trovava presso il Porto Grande della città siciliana quando, per motivi ancora da capire, avrebbe rischiato di annegare nelle acque antistanti alla banchina. Solo grazie alla prontezza di alcuni diportisti che avrebbero avvisato in tempo gli uomini della guardia di finanza, è stato possibile recuperare con un mezzo navale la giovane prima che potesse annegare riportandola in porto dove è stata presa in carico dai sanitari del 118 per poi essere trasportata in ospedale per le cure del caso.