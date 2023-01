Una rapina si è consumata in una tabaccheria in via Brenta, a due passi da corso Gelone, nel cuore di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia che conducono le indagini, l’autore del colpo si sarebbe presentato nel locale armato di un machete brandendolo contro il gestore. Il rapinatore, che era con il voto travisato, avrebbe messo le mani nella cassa, prelevando il bottino e poi sarebbe scappato.

Gli inquirenti, poco dopo l’allarme arrivato nella sala operativa della Questura, si sono precipitati nella tabaccheria ed è stato sentito il titolare per avere informazioni sulla dinamica dell’aggressione ma soprattutto per provare ad identificare il responsabile.