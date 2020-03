Sicilia, rapina donna all’interno di un’auto: arrestato 52enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia di stato di Palermo hanno arrestato un 52enne originario del posto per il reato di rapina.

Stando a quanto emerso dalle indagini poste in essere dai poliziotti appartenenti del Commissariato di “Porta Nuova” dunque, il sospettato si sarebbe macchiato lo scorso Luglio di una rapina, messa a segno nella zona di Corso Calatafimi, ai danni di una professionista palermitana che non appena salita in macchina sarebbe stata bloccata e derubata sia di un orologio del valore di 5 mila euro sia del denaro che aveva addosso.

Una volta concluse le indagini dunque, i poliziotti avrebbero tratto in arresto il presunto autore della rapina trasferendolo in carcere secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria.