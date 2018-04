Sicilia, Regione a corto di dipendenti

Connect on Linked in

Nonostante la Regione Sicilia abbia al seguito ben 14 mila dipendenti di ruolo, senza contare i precari, sembra che ci sia carenza di personale in alcune sedi considerate “delicate”.

Una di queste è il Fondo Pensioni, il quale sembra trovarsi in netta difficoltà a calcolare il Tfr dovuto alle non eufemistiche migliaia di dipendenti che stanno lasciando gli uffici in questi anni grazie al piano messo a punto dall’ex assessore Bacce.

Al fine di poter essere in grado di portare a termine tutti gli adempimenti quindi, sembra che, secondo i calcoli del dipartimento Funzione Pubblica, siano necessari ulteriori 37 persone, 17 funzionari e 20 istruttori. Di conseguenza, il dipartimento, con un provvedimento firmato dal dirigente generale Rosalia Pipia, ha diramato una nota ai dipendenti regionali per acquisire la disponibilità al trasferimento al Fondo.

Di Pietro Geremia