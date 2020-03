Sicilia, Regione aiuta studenti fuori sede: bus speciali per chi rientra

Print This Post

Arriva una mano direttamente dalla Regione Siciliana per tutti gli studenti fuori sede in procinto di rientrare a casa per il periodo natalizio.

Il Presidente Nello Musumeci avrebbe infatti deciso di venire in soccorso di quei giovani studenti siciliani fuori sede impossibilitati a sopportare le esose tariffe aeree che talvolta, a causa appunto dell’eccessivo prezzo, li costringerebbero a rimanere al Nord rinunciando così al calore familiare.

L’idea del governatore siciliano sarebbe quella di mettere a disposizione per i giovani fuorisede fino a otto pullman, ad un costo simbolico per viaggiatore che va dai dieci ai trenta euro, attraverso l’Azienda Siciliana Trasporti, società partecipata della regione, e per un periodo compreso dal 20 al 23 dicembre e dal 5 al 7 gennaio con prenotazione diretta all’Ast.

Di Pietro Geremia