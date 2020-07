Sicilia, Regione approva legge di riforma: sbloccati i concorsi per forestali

Print This Post

Dopo quasi 30 anni la Regione torna ad assumere.

Nei giorni scorsi l’Ars ha infatti approvato con 35 voti favorevoli, zero contrari e 12 astenuti la legge di riforma del settore della Forestazione in Sicilia.

Tramite l’approvazione del testo, che ha registrato consensi da quasi tutti gli schieramenti, potranno dunque essere assunti operatori forestali per tutelare il patrimonio demaniale, floristico e faunistico dell’Isola.

“Ringrazio tutta l’Aula per il lavoro fatto e per il consenso a questa norma fondamentale” – ha dichiarato l’assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro.