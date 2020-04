Sicilia, Regione dichiara stato di calamità per zone colpite dall’alluvione

Connect on Linked in

Dopo un’attenta analisi dei fatti la Regione Siciliana ha deciso di dichiarare lo stato di calamità per i territori colpiti dall’alluvione dello Scorso Novembre.

Ad annunciarlo sarebbe stato lo stesso Governatore Nello Musumeci in seguito ad un accertamento dei poderosi danni che le piogge avrebbero procurato non solo agli agricoltori agrigentini ma anche alla viabilità del territorio per via della forte presenza di fango, dei rigagnoli d’acqua, delle frane e delle trombe d’aria che hanno portato letteralmente il caos in molti comuni siciliani.

Di conseguenza dunque, la Regione avanzerà all’esecutivo centrale la richiesta dello stato d’emergenza che consentirà di ottenere le risorse necessarie a riparare i danni subiti e a mettere in sicurezza i territori.