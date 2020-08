Tempo di rivoluzioni in Sicilia.

Grazie ad un decreto posto in essere dal presidente Nello Musumeci e dalll’assessore alla Salute Ruggero Razza la Regione darà il via ad un grosso investimento in tecnologie sanitarie che porterà ad un vero e proprio rinnovamento delle apparecchiature dei nosocomi siciliani.



La somma stabilita si aggira intorno agli 87 milioni di euro che permetteranno dunque di poter ammodernare gli strumenti di “media tecnologia” di uso quotidiano quali ecografi, microscopi, tavoli operatori, elettrobisturi, laser chirurgici, angiografi, colonne laparoscopiche e defibrillatori ormai diventati obsoleti.

Nella provincia di Agrigento in particolare la somma destinata è quella di circa 3,7 milioni di euro.

Di Pietro Geremia