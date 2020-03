Sicilia, Regione stanzia 50 milioni per gli agricoltori

Print This Post

Nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 l’assessorato dell’Agricoltura della Regione Sicilia ha stanziato la somma di ben 50 milioni di euro euro a favore degli agricoltori per il ripristino degli agrumeti danneggiati dal virus della tristeza, lo sviluppo di imprese extra-agricole e l’innovazione in agricoltura.

Lo scopo di tale finanziamento, stando a quanto dichiarato dal governatore della Regione Nello Musumeci, avrebbe dunque quello di dare una boccata d’ossigeno agli agricoltori dell’isola oltre a finanziare progetti per lo sviluppo delle aziende locali (come la valorizzazione e commercializzazione di prodotti artigianali; bed and breakfast; ristrutturazione, recupero e riqualificazione di beni immobili), ed attutire i danni causati dalle fitopatie e dai virus che hanno colpito gli alberi da frutta.