Sicilia, resta 5 ore al pronto soccorso: avvocato filma le proteste e viene arrestato

Nella giornata di ieri un avvocato di Palermo è stato denunciato per molestie a persone e interferenze illecite nella vita privata.

A quanto pare il legale si era recato con la moglie in codice giallo presso il

pronto soccorso dell’Ospedale di Villa Sofia. Dopo ben 5 ore di attesa, e gli

astanti che avevano iniziato una sorta di protesta per via delle lunghe ore

passate ad aspettare, l’uomo ha iniziato a filmare ciò che avveniva in

astanteria del nosocomio palermitano.

Durate le sue operazioni è stato però notato dal metronotte il quale ha

chiamato la polizia che ha fermato il legale portandolo in commissariato in

manette.

Immediatamente dopo essere uscito dalla questur,a l’avvocato incriminato ha

annunciato il su esposto: “Mia moglie stava molto male vomitava in modo anomalo

eravamo preoccupati. C’erano pazienti che aspettavano anche da oltre dieci ore.

Di sera verso le 20 alcune persone hanno cominciato a protestare perchè non

venivano chiamate ipotizzano anche che qualche “raccomandato” aveva

saltato la fila. Ho fatto dei brevi video col cellulare. Si è avvicinato il

metronotte e mi ha intimato di consegnarli il telefonino e mi ha spinto per

farmi andare fuori dall’astanteria. Poi sono arrivati quattro agenti di

polizia, chiamati evidentemente dalla guardia giurata, che mi hanno chiesto il

cellulare. Io l’ho negato perchè ritengo di non aver commesso alcun reato. Uno

di loro mi ha invitato a seguirlo in una stanzetta” – ha commentato l’avvocato.

Sul caso indaga quindi la questura di Palermo che ha

annunciato degli approfondimenti sulla faccenda chiedendo al primario del

Pronto soccorso una relazione dettagliata sui fatti accaduti all’interno dell’ospedale.

Di Pietro Geremia