Sicilia, resta intrappolato per 6 ore in una grotta: salvato speleologo 50enne

Un fine dell’anno decisamente movimentato per uno speleologo 50enne originario di Catania.

L’uomo si trovava insieme ad alcuni suoi colleghi nel territorio di Isnello, in provincia di Palermo, per compiere una serie di ricerche atte a studiare i vari rami in cui si sviluppa il sistema dell’Abisso del vento.

Per un piede messo in fallo però, il 50enne pare che sia scivolato ad una profondità di 90 metri, riportando una ferita alla spalla.

In seguito all’incidente i suoi colleghi hanno immediatamente chiamato gli uomini del soccorso alpino i quali, dopo ben 6 ore di delicato intervento che ha richiesto un’estrema delicatezza, sono riusciti ad estrarlo dalla gola e a trasportarlo in ospedale per i dovuti accertamenti.

Di Pietro Geremia