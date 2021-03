Avrebbero fatto richiesta di buoni spesa senza però averne diritto, dopo accurati accertamenti da parte dei finanzieri della Tenenza di Corleone , sono stati denunciati 16 residenti nei comuni di Roccamena e Campofiorito.

Nel corso dei controlli è emerso che i soggetti, sulla scorta del modello di autocertificazione redatto dai rispettivi Comune, avevano sottoscritto le istanze al sussidio e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sostenendo di trovarsi nelle condizioni previste dal bando.

I finanzieri hanno accertato i nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno economico. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni acquisite, le autocertificazioni presentate sono risultate prive dei requisiti previsti nell’avviso di pubblico bando. I richiedenti sono stati segnalati ala procura di Termini Imerese.

Inoltre, è stata avviata l’azione amministrativa per il recupero delle somme già erogate, ammontanti ad 5.960 euro e per la comminazione di sanzioni per complessivi 17.880 euro.