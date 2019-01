Sicilia, riduce la madre in fin di vita: 44enne rimane in carcere

Print This Post

Mario Lino Geloso rimane in carcere.

L’uomo 44enne lo scorso 23 sera ha colpito la madre con una spranga più volte alla testa e al torace.

Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere. L’uomo è accusato di avere ridotto in fin di vita la madre Giuseppa Donato, 80 anni, nata a Giardinello (Pa) colpita mentre si trovava nell’abitazione sulla strada provinciale 1 in territorio di Giardinello.

Ai carabinieri che lo hanno fermato dopo l’aggressione ha raccontato di essere stato in cura per problemi psichici fino a pochi mesi addietro. I militari lo hanno portato nel carcere dei Pagliarelli. La madre si trova ricoverata all’ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni.

E’ sempre in coma farmacologico e domani l’equipe del professore Antonio Iacono primario del Trauma Center proverà a verificare le condizioni neurologiche. La donna è sempre in prognosi riservata.

Fonte: gds.it