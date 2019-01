Sicilia, riduzione imposte per chi si trasferisce in Sicilia: Fava “Esportiamo giovani per importare pensionati”

Connect on Linked in

La Sicilia è per Musumeci una regione che deve esportare giovani e (tentare di) importare pensionati.

È questo che emerge dalla finanziaria presentata dal Governo che sembra scritta in fretta e furia e senza un’idea chiara.”

Lo dichiara Claudio Fava, secondo cui “l’unica proposta è appunto la riduzione delle imposte locali a chi dovesse decidere di trasferirsi in Sicilia, per altro con un sistema che difficilmente potrà attrarre qualcuno.”

“Per questo – afferma il deputato del Movimento Cento Passi – abbiamo depositato un pacchetto di emendamenti per inserire già nella norma che dovrebbe essere discussa nei prossimi giorni in aula alcuni interventi che ci sembrano di buon senso e utili per offrire opportunità alla nostra isola.

Tra questi un fondo per consentire l’accesso ai bandi europei anche per i comuni in dissesto, il rifinanziamento della legge regionale contro la violenza di genere, un fondo per il sostegno all’editoria in Sicilia, interventi per la manutenzione del patrimonio culturale nella regione, il ripristino dei finanziamenti alle associazioni antiracket riconosciute, interventi per sostenere le attività imprenditoriali innovative ed ad elevata innovazione tecnologica.”