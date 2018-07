Sicilia, riempie di botte la moglie perchè era andata a mare: arrestato 33enne

Connect on Linked in

Un gesto folle quello fatto da un palermitano di 33 anni nella giornata di ieri. A quanto pare, l’uomo avrebbe preso a schiaffi e pugni la propria moglie, “colpevole” di essere andata al mare insieme ai figli e agli operatori della casa famiglia per mamme e minori vittime di maltrattamenti di cui è ospite.

Nel dettaglio, il 33enne, pazzo di gelosia, ha dapprima tempestato la moglie di telefonate assillanti per poi pretendere un incontro con lei e iniziare a percuoterla violentemente proprio nella zona a ridosso della struttura protetta.

Solo grazie ad una chiamata alle forze dell’ordine fatta da una operatrice del posto è stato possibile far terminare l’escalation di violenza nei confronti della povera donna, culminata quindi con l’arresto dell’uomo per per stalking e lesioni personali e il suo ingresso al carcerePagliarelli su disposizione dell’autorità giudiziaria. Per la donna invece, trasportata al pronto soccorso, sono stati dati ben 15 giorni di prognosi a seguito delle ferite riportate.

Di Pietro Geremia