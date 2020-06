Sicilia, rientra dal Nord Italia: positiva una donna a Marsala

Print This Post

Sembra che l’emergenza

Covid19 non voglia sapere di andarsene.

Nei giorni scorsi

infatti a Marsala una giovane donna residente nel centro storico e rientrata da

poco dal Nord Italia sarebbe risultata positiva al coronavirus.

Ad comunicare il fatto è stato lo stesso Sindaco Alberto Di Girolamo, medico

specialista in cardiologia: “Dobbiamo sempre rispettare le regole, importanti

per la nostra salute e per quella di coloro con cui veniamo a contatto naso e

la bocca. A tutti chiedo anche di avere buon senso e di evitare assembramenti”.