Sicilia, rientra in casa e trova fratello morto: avviate le indagini

Un fine settimana tragico quello appena trascorso nel paese di Altofonte, in provincia di Palermo.

Un uomo di 69 anni sarebbe stato trovato deceduto all’interno del suo appartamento sito in via Veronica. A fare la macabra scoperta sarebbe stato il fratello il quale, una volta introdotto all’interno della casa, avrebbe chiamato i soccorritori del 118 che nonostante abbiano eseguito le manovre salvavita del BLS non sarebbero riusciti a rianimare il pover’uomo.

Sul posto anche le forze dell’ordine che avrebbero disposto l’autopsia atta a chiarire le cause della morte.