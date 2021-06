Riceviamo e pubblichiamo.

“Da giorni si discute di un riequilibrio della rappresentanza nella giunta Regionale che in tre anni non ha mai avuto un assessore agrigentino. Alla luce di questa possibilità ritengo indispensabile che alla provincia di Agrigento, la quarta in ordine di importanza in Sicilia, sia dato il rappresentante di governo che le spetta.

I nomi certo non mancano. A questo punto mi permetto di suggerire di inserire in giunta una tra l’on. Margherita La Rocca e l’on. Giusi Savarino. Non solo si andrebbe a colmare un vuoto per la provincia di Agrigento ma anche in termini di rappresentanza delle quote rosa.

Sono certo che il Presidente Nello Musumeci saprà come fare, facendo suo il mio appello, lavorando apertamente per un rimpasto di governo sia per assicurare una gestione più collegiale sia per qualificare un esecutivo che rappresenti l’intero territorio regionale e in perfetta sintonia con le forze politiche in campo.”

Lo afferma Carmelo Pullara, vicepresidente Commissione Sanità all’ARS