“C’è da rimanere allibiti leggendo le comunicazioni del governo Musumeci che scaricano sui Comuni la responsabilità sul collasso del sistema dei rifiuti in Sicilia.

La Regione in questi 5 anni non ha mosso un dito per aiutare le amministrazioni a rafforzare la raccolta differenziata, anzi ha addirittura ridotto il finanziamento di premialità per i comuni in regola con gli obiettivi. In questi anni non è, di fatto, cresciuta la capacità degli impianti pubblici per il riciclo, non c’è stato un euro di investimenti, non c’è stato un singolo atto che favorisse politiche virtuose, non c’è stato nessun supporto per i Comuni.

Oggi, davanti all’ennesima emergenza annunciata e prevedibile si accusano i Comuni e le comunità locali di inerzia. La solita vergognosa mancanza di responsabilità. Un governo unicamente attento a scaricare su altri le responsabilità dei propri fallimenti”

Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale e candidato alle primarie del centrosinistra