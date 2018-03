Sicilia, rimosso bando per addetto stampa a titolo gratuito

Connect on Linked in

“Il lavoro va sempre rispettato e retribuito non c’è stata alcuna volontà di mortificare il lavoro dei giornalisti che sono dei professionisti, probabilmente un eccesso di zelo”.

E’ con queste parole che l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera ha voluto annunciare il ritiro del bando per la ricerca di un corrispondente a titolo gratuito per la Sicilia nell’edizione Vinitaly di Verona del 2018.

“Un tempo la Regione siciliana passava agli onori della cronaca per gli sprechi ora per un avviso che al contrario è andato oltre i limiti – ha detto Bandiera. Non ne sapevo nulla perché influenzato, provvedimento fatto in buona fede ma che ho concordato col dirigente di ritirare immediatamente. L’avviso è già stato ritirato, faremo valutazioni economiche prima di pubblicare un eventuale secondo avviso” – ha concluso l’assessore.

Di Pietro Geremia