Sicilia, rincasa e trova la madre a terra: deceduta 58enne

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nel pomeriggio di ieri a Riposto, paese in provincia di Catania.

A quanto pare in fatti una donna di 58 anni sarebbe stata trovata senza vita sul pavimento della propria abitazione sita in via Concordia.

L’amara scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco del locale distaccamento dopo essere stati chiamati dal figlio della donna il quale non riusciva a mettersi in contatto con la madre ne ad accedere all’appartamento.

Una volta intervenuti dunque, i presenti hanno

ritrovato il corpo della povera 58enne accasciato a terra probabilmente a causa

di un arresto cardiocircolatorio. A nulla sono valse le corse sul posto dei

soccorritori de 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il

decesso della donna.